Животные преодолевают несколько километров в поисках сочного корма.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) появилось очень много зайцев, потому что во время войны рядом нет охоты.

"Жизнь в природе продолжается по своим законам. Мы на маршруте на территории и вот, перед нами появился заяц серый, или русак - обычное животное нашего парка. Но во время войны они стали чаще появляться на маршрутах, поскольку нет вокруг охоты и браконьерства. Даже там где есть шакалы, рядом живут здоровые зайцы, поскольку шакалы и другие хищники выполняют настоящую работу как санитары природы - изымают слабых и больных животных", - рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Он обнародовал фотографии животных, и говорит, что сфотографировал красавчиков во время их брачных игр на границе "Тузловская Амазония". Как пояснил ученый, зайцы сейчас часто встречаются там, где есть вода между островками.

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"Они очень умело бегают по воде", - констатирует Русев.

По его словам, серый заяц ведет ночной образ жизни, а днем находится в укрытии - посреди зарослей травы или кустарников, почти полностью сливаясь с окружающей средой. С наступлением сумерек он выбирается на кормежку, пробегая в поисках сочного корма несколько километров. Любит питаться сладким клевером, молодыми злаками, одуванчиками, ягодами и корнеплодами.

Брачный период зайцев проходит с января по сентябрь. В это время самцы часто дерутся между собой, "награждая" противника глубокими рваными ранами. Самка после родов покидает логово-гнездо и в течение месяца лишь раз в сутки приходит покормить зайчат. Малыши сначала держатся вместе, а в возрасте 4-5 дней разбегаются по укромным местам рядом с местом рождения. Через две недели они уже весят 300-400 граммов и усиленно питаются молодой травой, а в месяц от рождения становятся полностью самостоятельными.

Период размножения растянут с марта по сентябрь - до 3 раз в год. Первый гон происходит в конце зимы, в феврале-начале марта. Беременность длится до 7 недель и зайчата рождаются зрячими и покрытыми шерстью (до 9 бывает, чаще всего 3-4) в конце марта или в апреле. Взрослыми они становятся весной следующего года.

Ситуация с животными

Несколько дней назад в Одессе краснокнижная змея заползла в жилой сектор и покусала директора Одесского зоопарка Игоря Белякова, который ее ловил. По его словам, он получил телефонное сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что на территории жилого комплекса "Зеленый Гай", недалеко от Черноморки, нашли змею. Большая рептилия спряталась под пятиэтажкой. Жители дома были очень напуганы таким незваным гостем. Оказалось, что это желтобрюхий полоз (Красная книга Украины). Большой красавец, очень агрессивный, сидел в таком месте, что ловить его было немного неудобно, поэтому ему удалось директора покусать.

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