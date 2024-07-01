Осадки вероятны вечером.

Во вторник, 2 июля, в Киеве возможен долгожданный дождь, однако на температуру осадки не повлияют. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночь будет жаркая, +21°, а днем температура повысится до +30°...+31°. Ожидается практически безоблачная погода, а вечером вероятен небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет преимущественно южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 738-740 миллиметров ртутного столба.

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Погода 2 июля - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +20°, ливень.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, дождь.

В Тернополе 2 июля ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +23°, пасмурно, дождь с грозой.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.

В Виннице завтра будет +19°...+29°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире во вторник ночью будет +20°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+31°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +34°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +21°...+33°.

В Одессе 2 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +36°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +34°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +18°...+32°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.

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