В КГГА говорят, что все из-за неблагоприятной погоды.

В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Столичные власти рекомендуют киевлянам ограничить пребывание на улице. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

"По состоянию на 17: 30 4 января уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, очень низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", – говорится в сообщении.

В КГГА уверяют, что предельно допустимые концентрации опасных веществ не превышены. Но до улучшения метеорологической ситуации жителям столицы рекомендовано:

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закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Экологическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, массированные ракетно-дроновые атаки россиян по Киеву негативно влияют на качество воздуха в столице. Например, после атаки 29 декабря в северной части города была зафиксирована повышенная концентрация продуктов горения, в частности пыли.

Также мы рассказывали, что из асканийского заповедника на Херсонщине оккупанты вывезли краснокнижных животных и исчезающие виды. В частности россияне депортировали зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.

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