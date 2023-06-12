Сейчас ученые продолжают наблюдать за интересным австралийским "переселенцем".

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) заметили редкого черного лебедя, прилетевший из-за теракта на Каховской ГЭС

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, черного красавца, родиной которого является Австралия, он увидел 11 июня.

По его словам, для Тузловских лиманов это уникальная птица. Заметили его в Одесской области в компании "местных" пеликанов и белых лебедей.

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"В отличие от большинства водных птиц и других видов лебедей, черный лебедь перелетной птицей не является. Питается лебедь черный преимущественно водной растительностью и мелкими водорослями и различными гидробионтами, которых много на Туловских лиманах", - рассказывает ученый.

Он предполагает, что в Одесчину лебедь прилетел из какого-то зоопарка после катастрофы на Днепре, или из биосферного заповедника "Аскания новая", что на Херсонщине.

Сейчас ученые продолжают наблюдать за интересным австралийским "переселенцем".

По словам Русева, лебедь черный в природе встречается по всей территории Австралии и на Тасмании. В середине 19 века он был завезен в Новую Зеландию, где быстро прижился. Затем птиц завезли в Северную Америку и Европу, где их держали в парках.

"Они вообще редко летают, с большим трудом поднимаясь с земли, да и из воды могут взлететь не сразу. Но если черный лебедь уже в воздухе, то летит очень быстро", - рассказывает ученый.

По его словам, красота птицы особенно заметна, когда она парит над землей и ее белые маховые пера резко выделяются на общем фоне иссиня-черного оперения. По краям крыльев у черного лебедя вьющиеся перья, клюв ярко-красный. В отличие от нашего молчаливого местного лебедя шипуна, у черного лебедя есть настоящий голос. Им птицы приветствуют друг друга, сопровождая это кивками головы.

Как российская агрессия повлияла на животных-детали

Из-за теракта, который российская армия совершила на дамбе Каховской ГЭС, погибли тысячи животных и птиц. Некоторым посчастливилось спастись-с течением они "прибывают"в Одесчину, где их пытаются спасти люди. Уже известно, о таких "переселенцах", как косуля, ондатры, домашняя собака, змеи.

Еще раньше, весной, в заповедник "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетела невероятное количество розового фламинго - более полутысячи птиц. По словам ученых, ранее они гнездились на определенной территории Херсонщины, часть которой временно оккупирована РФ.