Также продолжается запрет на отлов раков.

В Украине стартовал запрет на вылов водных биоресурсов во время нереста.

Об этом сообщило Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Длительность нерестового запрета определена для каждого региона и водоема. Также продолжается запрет на вылов раков.

В настоящее время рыбоохранные мероприятия на водоемах проводятся госинспекторами с учетом ситуации безопасности в регионах Украины, позиций военных государственных администраций, с привлечением соответствующих правоохранительных органов.

"Браконьерство сегодня – это грабеж страны, это мародерство. Призываю рыбаков соблюдать установленные запреты, мы жестко контролируем ситуацию", - подчеркнул глава Госрыбагентства Артем Рипенко.

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