Эксперт уточнила, сколько должна стоить качественная красная икра.

Для того, чтобы не купить подделку вместо настоящей красной икры, следует обращать внимание на ее цену. Если она слишком низкая, продукт может быть некачественным.

Об этом рассказала "Обозревателю" председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова.

"При покупке икры ориентируемся на цену, не гонимся за дешевизной", – подчеркнула она.

По словам эксперта, красную икру можно условно поделить на два вида: из рыбы, выращенной искусственным путем (форель), и из дикой рыбы (горбуша или нерка). При этом разница в цене между ними может составлять даже тысячу гривень. Куликова уточнила, что килограмм качественной икры форели может стоить 1400 гривень (баночка 80 граммов - 112 гривень), а горбуши - 2000 и 160 гривень соответственно.

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"Если икра стоит в этих пределах, то, по большому счету, это нормально. Очень дешевую не стоит покупать", – советует эксперт и добавляет, что важно также обращать внимание на срок годности икры, учитывая период нереста лососевых рыб.

"Нерест лососевых происходит с июля по сентябрь, и если на баночке стоит дата производства в пределах этого периода, мы понимаем, что икра свежая", – пояснила Куликова.

Также она рассказала, что изготовленная из замороженного сырья икра может быть качественной, а при покупке посоветовала избегать продукт с консервантом уротропин в его составе.

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