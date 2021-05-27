Средства защиты, которые попадают в море, могут разлагаться там по несколько сотен лет.

Маски вместо медуз - в Средиземном море заметили разрушительное воздействие пандемии коронавируса на экологию.

Группы волонтеров и дайверов из Греции проводят часы под водой, чтобы собрать мусор. Ежемесячно во всем мире используют около 130 млрд одноразовых масок. И значительная часть из них вместо переработки попадает в окружающую среду, говорится в сюжете ТСН. Одноразовые маски убивают морских животных, которые запутываются в них или съедают их и умирают.

Разлагаться каждое такое средство защиты может по несколько сотен лет. Экологи призывают человечество пользоваться альтернативными материалами. И говорят, что последствия пандемии природа будет чувствовать еще несколько десятилетий.

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Автор: Ирина Погорелая