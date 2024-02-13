Краснокнижный лунь в Одесской области не гнездится, но попал в объектив ученых.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы", замечена редкая птица - лунь полевая.

По словам сотрудника нацпарка, доктора биологических наук Ивана Русева, краснокнижная птица попала в объектив ученых. "Она населяет открытые, поросшие травой пространства, расположенные в лесных, кустарниковых или заболоченных районах страны. В период зимовки ее можно наблюдать на побережье лиманов, в болотистых местностях, вблизи пахотных земель. Таких птиц в "Тузловских лиманах" немного, может с десяток найдется, которые летают над просторами нацпарка. У нас они не гнездятся...", - рассказывает Русев.

По его словам, в Украине гнездование таких птиц случается в некоторых северных районах Полесья и, возможно, части Западной Украины. Зимуют красавцы преимущественно в степной и лесостепной полосах.

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Как уточняет Русев, на фото, которые обнародованы, самка. Она сверху темно-бурая, снизу светло-охристая с темными каплевидными пятнами на груди и продолговатыми на брюшке и "брюках" пятнами, которые становятся рыжими по направлению к ногам, надхвостье - белое.

Ученый рассказывает, что лунь полевая питается мелкими животными (преимущественно мышевидными грызунами, птицами и их яйцами, земноводными, пресмыкающимися и иногда насекомыми). Охотясь на животных, лунь в течение дня методично неторопливо облетает на небольшой высоте охотничий участок и когда замечает добычу, быстро и ловко спускается на нее с вытянутыми вперед лапами. Размах крыльев может превышать 124 см.

Считается, что современное состояние украинской гнездовой популяции полевого луня находится в критическом состоянии. Вид находится под охраной Красной книги Украины (Статус - редкий), конвенции CITES, Боннской и Бернской конвенций, соглашения AEWA и Директивы ЕС о защите диких птиц.

"Тузловские лиманы": новости

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) "гостит" большая белая цапля. Недавно из-за мороза промерзли мелководья и подо льдом оказалось много мелких карасиков. Рядом с ними, на тонком льду, собралось более 120 птиц - большая белая цапля или чепура большая – вид - космополит, встречающийся повсюду (в тропическом и умеренном поясах), кроме Антарктиды и Австралии. В небольших количествах эти птицы зимуют в плавнях Дуная, Днестра, НПП "Тузловские лиманы".

Чепура крупная в Украине - малочисленная гнездящаяся птица. Уже более сотни лет численность этой птицы сильно уменьшается. Причина этого - мелиорация, смена человеком мест гнездования птиц и мода на эгретки - красивые брачные перья, которыми украшали дамские шляпки. В частности, в 19-м веке этот вид был почти полностью уничтожен, особенно на юге Украины. Птицы спаслись только в самых труднодоступных местах, куда человеку добраться было невозможно.

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