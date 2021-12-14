Животное переплыло Дунай и прибежало в село, где его убили.

В Одесской области браконьеры застрелили одну из ланей, поселенных в ноябре на заповедном острове Ермаков.

Об этом журналистам сообщили в общественной природоохранной организации Rewilding Ukraine.

"Одна из европейских ланей, недавно выпущенных на остров Ермаков, переплыла Дунай и попала в село Лески. Местные жители видели животное, которое не боялось и близко подходило к людям, они передали информацию арендаторам острова, чтобы те забрали его обратно. Но вернуть лань не успели…", - рассказали в организации.

Отмечается, что молодая лань была убита прямо в селе, браконьеры разделали тушу и забрали мясо. По данным организации, в полицию было подано соответствующее заявление, личности подозреваемых установлены, они признались в содеянном.

Читайте такжеВ Одесский зоопарк привезли раненного охотниками журавляКак уточнили УНИАН в правоохранительных органах, подозреваемые – двое местных жителей, 1991-го и 1995 годов рождения. У злоумышленников изъято ружье и патроны. Также установлен третий злоумышленник, помогавший разделывать застреленное животное. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершенным в данном районе.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Одесской области экологи поселили на заповедном острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике стадо из трех оленей и трех ланей, которые после реабилитации в экопарке прибыли в Придунавье. Животные "помечены" GPS-передатчиками.

Ермаков – большой речной остров, площадь которого составляет более 23 кв. км. Природный выпас позволяет поддерживать разнообразие ландшафтов на острове. Благодаря жизнедеятельности крупных травоядных животных, здесь есть луга, небольшие озера и много видов растений.

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Автор: Лариса Козовая