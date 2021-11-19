Благородные животные поселились в дельте Дуная.

В Одесской области экологи поселили на заповедном острове стадо оленей.

Об этом УНИАН сообщила менеджер по связям с общественностью природоохранной организации Rewilding Ukraine Екатерина Куракина.

По ее словам, трех оленей и трех ланей поселили на острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике.

"Животные дополнят природный выпас на острове и будут способствовать развитию экологического туризма в регионе. Они прошли реабилитацию в Фельдман Экопарк (Харьковская обл.), а затем прибыли в Придунавье за 900 километров, чтобы снова поселиться в дикой природе на острове Ермаков", - отметила Куракина.

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На острове они будут защищены и одновременно смогут свободно передвигаться на достаточно большой площади. Животные "помечены" GPS-передатчиками, поэтому их перемещение в дикой природе можно будет отследить.

По словам исполнительного директора Rewilding Ukraine Михаила Нестеренко, выпущенные в природу олени пополнят разнообразие крупных травоядных, которые уже есть на острове.

Ермаков – большой речной остров, площадью более 23 кв. км.

"Поэтому для восстановления процесса природного выпаса в полной мере, а также для создания генетически разнообразных и стабильных популяций очень важно выпускать животных из разных мест и в достаточном количестве", – объяснил Нестеренко.

Он добавил, что природный выпас позволяет поддерживать разнообразие ландшафтов на острове. Благодаря жизнедеятельности крупных травоядных животных здесь есть луга, небольшие озера, и много видов растений. В свою очередь разнообразный ландшафт привлекает большое количество различных насекомых, птиц и млекопитающих. Также травоядные выедают чрезмерную растительность, которая, высыхая, может воспламениться. Это позволяет значительно снизить риск пожаров.

Кроме того, олени и лани, вместе с другими крупными животными острова, являются интересными объектами наблюдения для туристов. Отмечается, что в Украине при наличии красивых ландшафтов почти не осталось мест, где можно увидеть больших диких животных, свободно живущих в природе.

По словам заведующего отделом науки и мониторинга Фельдман Экопарк Андрея Гапченко, при формировании жизнеспособной популяции следует избегать близкородственного скрещивания. Поэтому на острове выпущено только шесть животных, все они – от разных родителей.

"Это очень важно – особенно в начале формирования группы. К следующему сезону размножения мы пополним популяцию копытных "новой", неродственной кровью", – объяснил Гапченко.

Остров Ермаков находится в буферной зоне Дунайского биосферного заповедника, вблизи города Вилково. В 2019 году здесь началось возобновление процесса природного выпаса с помощью диких видов крупных травоядных животных, характерных для дельты или близких к ним по экологическим функциям. На острове поселилось стадо водяных буйволов из Закарпатья и два табуна диких лошадей-коников из заповедников Латвии.

Как отмечают экологи, благородный олень некогда широко населял ландшафты Украины, но впоследствии его численность значительно упала из-за браконьерства и уничтожения природных местообитаний.

Благородный олень – большое парнокопытное животное. Самцы могут достигать более 2 метров в длину и веса около 300 кг. У них огромные рога, которые им нужны для привлечения самок и драк между соперниками для защиты территории и своего "гарема".

Длина туловища лани европейской – до 2 метров, вес – около 100 кг. У нее большие глаза и уши, пятнистая окраска и характерные лопатообразные рога у самцов.

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Автор: Лариса Козовая