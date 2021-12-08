Черноморские акулы обнаружены в сетках, которые незаконно использовали.

В Одесской области морские пограничники отпустили на волю из браконьерских сетей больших осетров, катранов (черноморских акул) и крабов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского отряда Морской охраны ГПСУ.

"Тактической группой катеров Одесского отряда Морской охраны во время патрулирования Каркинитского залива Черного моря обнаружено 400 м сетей без бирок", – сообщили в отряде.

Отмечается, что бесхозные рыболовные орудия стали ловушкой для катранов, краснокнижных осетров и крабов. Как утверждают в пресс-службе, сети не имели необходимых (предусмотренных законом) обозначений, но были помечены особыми "бутылочными" буйками.

На волю пограничники выпустили запутавшихся в сетках четырех катранов и четырех больших осетров, а также 20 крабов. Ущерб государству мог составить около 100 тыс. грн.

По мнению пограничников, вышеназванные орудия лова могли быть заброшенными или утерянными в море, но в любом случае использовались незаконно.

Читайте такжеВ Одесской области на Дунае разрушается дамба – под ней метровые пустоты"Живые водные биоресурсы возвращены в природную среду, а браконьерские орудия изъяты. Устанавливаются причастные к организации незаконного промысла", – подчеркнули в отряде.

Кроме того, пограничники акцентируют, что подобные предметы (сетки, ловушки и прочее) создают опасность для навигации.

Ранее стало известно, что в Одесской области задержали двоих браконьеров, которые наловили кефали на 1 млн грн. Злоумышленников разоблачили на Тузловских лиманах.

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Автор: Лариса Козовая