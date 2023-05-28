Владелица заперла животное и отдыхала в кафе.

В Одессе от удушья чуть не погибла собака, которую владелица оставила в машине, а сама пошла отдыхать в кафе.

Как сообщила пресс-служба областного управления патрульной полиции, пса спас велопатруль. В частности, в курортной зоне к патрульным обратились люди, которые рассказали, что в припаркованной машине заперли собаку, которая тяжело дышит и сильно скулит. При этом, хозяина уже давно нет и неизвестно, когда он откроет машину.

"Инспекторы Владислав Булавин и Ярослав Черныш сразу подъехали на указанное место. По указанному адресу действительно стояла машина Mitsubishi, а в ней скулила собака", - рассказали в пресс-службе.

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Полицейские разыскали владелицу машины - женщина спокойно отдыхала в одном из заведений питания неподалеку.

К счастью, с собачкой все обошлось, ее напоили водой и успокоили.

На женщину составили админматериалы по ч. 1 ст. 89 КУоАП ("жестокое обращение с животными").

Издевательства над животными в Одессе

Недавно в Одессе произошло событие, которое шокировало людей. Владелица породистой лошади держала ее в тесном помещении без воды и еды. Коня нашли потом в поле случайные очевидцы. Бедное животное погибло в страшных муках, хотя волонтеры пытались его спасти.

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