В этот день вследствие атаки россиян по Золочевскому району погибли пять человек.

Снимок собаки, грустящей на обломках родного дома, растрогал сеть. Пользователи из других стран уже предлагают свою помощь в лечении четырехлапого.

Фото было сделано корреспондентами "Суспильного" после ракетного удара по Золочевскому району Львовской области и сразу облетело сеть.

Украинского песика заметили в Twitter. В сообществе "UNITED24" уточнили, что в этот день вследствие атаки рашистов погибли пять человек: "Минувшей ночью в результате ракетного удара России во Львовской области погибли пять человек. У этой собаки на фото сейчас нет ни дома, ни хозяев".

Видео дня

В комментариях пользователи желали ему выздоровления, нового дома, а граждане из других стран даже личную помощь в поддержке пострадавшего.

Трогательные кадры с войны – актуальное

В феврале сеть облетело трогательное фото военного, возвращавшегося с фронта. Мужчина мило держал на руках кота. Как узнали журналисты, военные некоторое время ухаживали за котом, спасши его от оккупантов, но когда ситуация на передовой стала накаляться, нашли ему семью в Киеве и лично привезли новой хозяйке.

Особое внимание пользователей сети привлек снимок девушки, которая чудом выжила после удара РФ по многоэтажке в Днепре. В момент попадания она находилась в ванной.

Массированный удар по Украине 9 марта – последствия во Львовской области

В ночь с 8 на 9 марта российские оккупанты осуществили пуск 81 ракеты, в том числе "Калибров" и "Кинжалов", и дронов-камикадзе по Украине. Попадания, в частности, зафиксированы в Киеве, Житомире, Львовской, Одесской и Харьковской области.

Во Львовской области ракеты попали в жилую зону Золочевского района, разрушив три дома и убив пятерых человек.

Сегодняшнюю атаку рашисты назвали "актом возмездия".

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