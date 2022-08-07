Капа и Маленькая находились в ужасных условиях.

Украинский военный спас двух пони с именами Капа и Маленькая. Животные проживают на территории Киевского реабилитационного центра для военных, радуя пациентов и помогая легче проходить реабилитацию.

Об этом рассказали в организации UAnimals.

Отмечается, что животных содержали в ненадлежащих условиях и хотели избавиться от них. Сейчас же пони "стали настоящим утешением для наших защитников, которые проходят реабилитацию в центре". Их спаситель и сам находился в Киевском реабилитационном центре.

Для лошадей обустроили вольер, а чтобы пони не голодали и могли полакомиться вкуснятиной, им передали двухмесячный запас мюсли.

Как ранее сообщал УНИАН, воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали своего нового пернатого собрата – сокола "Байрактар", который следит за безопасностью наших защитников.

Военные ухаживают за Байрактаром, лечат больной глаз птицы, а он, в свою очередь, следит за безопасностью бойцов.

Кроме того, у бригады есть пасека, котики и собачки есть.

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