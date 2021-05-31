Инцидент уже прокомментировал депутат горсовета, отметив, что этот вопрос рассмотрят второго июня на комиссии.

В Одессе зафиксировали, как гостинично-развлекательное заведение смывает канализационные воды прямо в море на пляже "Ланжерон".

Об этом написал местный житель Сергей Проценко в Facebook.

"Обещали, что "ни одно заведение возле моря не будет сливать "г*но" в море, мы не дадим им разрешение на работу". Отель "Немо" 30 мая (22:30). Рыбаки сказали, каждую ночь сливают, пока не видно", - написал он.

Пост уже прокомментировал депутата горсовета, отметив, что этот вопрос рассмотрят второго июня на комиссии.

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Автор: Денис Прядко