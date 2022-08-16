По предварительным расчетам прогнозируемая зона поражения будет достигать около 30 тыс. км, а зона возможного загрязнения будет зависеть от движения воздушных масс - это может произойти как на другую часть Украины, так и на Европу, и на Россию.

Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко рассказал о возможных последствиях угрозы на Запорожской АЭС по сравнению с Чернобыльской аварией.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона 15 августа, отвечая на вопрос о потенциальной угрозе, если враг пойдет на крайние меры на Запорожской АЭС и озвучил теоретически возможные последствия по сравнению с Чернобыльской аварией.

"На Запорожской АЭС около 18 тысяч топливных сборок, что почти в 10 раз больше чем было на момент аварии на Чернобыльской АЭС. От этого можно было бы грубо спрогнозировать последствия, хотя состав топлива, который был на Чернобыльской станции он отличается от того, на котором в настоящее время работает Запорожская атомная электростанция. По предварительным расчетам прогнозируемая зона поражения будет достигать около 30 тыс. км",- отметил Крамаренко.

Он добавил, что теоретически это может быть одноразовая утечка, поэтому зона возможного загрязнения будет зависеть от движения воздушных масс.

"Но это будет одноразовая утечка, которая ляжет именно туда, куда будет идти движение воздушных масс. То есть, это может произойти как на другую часть Украины, так и на Европу, и на Россию. Фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна. Площадь потенциально загрязненной территории будет около 2 млн.кв. км", - акцентировал Крамаренко.

По мнению главы госагентства по управлению зоной отчуждения, наибольшую угрозу может вызвать именно ситуация с детонацией взрывчаткой в середине энергоблоков на Запорожской АЭС, чем наружное воздействие на них.

"По моему мнению наиболее опасной является именно детонация взрывчаткой, которую они (российские оккупанты - УНИАН) разместили, как они говорят, в середине самих энергоблоков. Потому что это нарушит внутреннюю целостность энергоблоков и будет, я так предполагаю, иметь большую опасность чем внешний обстрел и внешнее вмешательство. Потому что сами энергоблоки имеют определенную внешнюю защиту", - пояснил Крамаренко.

Он спрогнозировал, что теоретически может ожидать территорию поражения, если угроза на Запорожской АЭС осуществится.

"Тот состав топлива, который находится на энергоблоках Запорожской АЭС - это цезий-137, который имеет полураспад период 30 лет, йод-131 распад 8 дней, стронций-90 это 29 лет и плутоний 240 – это 6,5 тыс. лет. Мы понимаем, что мы потеряем эту территорию на очень долгое время - до 6 тыс. лет, если на территории зоны отчуждения немножко другие элементы. Но именно опасность в этот краткосрочный период, она будет не менее серьезной, чем та которая в зоне отчуждения на территории Чернобыльской АЭС",- подчеркнул Крамаренко.

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

14 августа НАЭК "Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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