Процедура стерилизации будет бесплатной. Операции будут проводить по современным технологиям.

Первый в Украине передвижной стерилизационный центр для четвероногих появился в Днепре.

Ветеринарная операционная на колесах построена по спецзаказу, говорится в сюжете ТСН.

Массовая стерилизация домашних собак прежде всего будет касаться частного сектора. По словам местных чиновников, многие владельцы не имеют средств, транспорта или и понимания последствий, поэтому не стерилизуют животных. Из-за этого собаки бесконтрольно размножаются и пополняют стаи на улицах Днепра.

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Процедура стерилизации будет бесплатной. Операции будут проводить по современным технологиям, поэтому четвероногих будут возвращать владельцам сразу после процедуры, прививок и регистрации. За сутки бригада может стерилизовать около двух десятков собак. Центр будет работать шесть дней в неделю.

"Приедем, возьмем собаку с территории двора, здесь стерилизуем, чипируем и это животное сразу же отдадим. Мы планируем, что в течение следующих двух лет, максимум трех, у нас количество сократится на восемьдесят процентов, причем естественным образом, без присыпания", - сказал заместитель мэра города Михаил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в столице волонтеры хотели стерилизовать кошек, которые живут на территории Киево-Печерской Лавры. Однако священник не дал женщинам забрать животных, он вступил с ними в грубую перепалку и даже разбил переноску.

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