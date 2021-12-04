Тиаго спасает животных с конца 2020 года.

11-летний Тиаго из Бразилии длительное время опекается судьбой бездомных животных, помогая их пристраивать в новые семьи.

Об этом пишет Bored Panda.

Мальчик находит бездомных животных на улицах своего городка. Потом берет четвероногих домой, купает их, расчесывает, украшает аксессуарами (платками с надписями, красивыми ошейниками) и ищет новых владельцев.

Проект Тиаго "Я бездомный, но чистый" призван показать взрослым, что бездомные животные, когда они ухоженные, ничем не хуже домашних любимцев.

Тиаго очень любит животных и подает замечательный пример для многих людей. Мальчику также трудно осознать, что многие животные рождаются для того, чтобы быть съеденными людьми, из-за чего бразилец не употребляет мясных продуктов.

Тиаго начал спасать животных в конце 2020 года.

"Субботы он посвящал купанию собак, которых он спасал, после чего искали дом с будущей семьей. Я делаю фото, потому что качественные фото увеличивают шансы на их усыновление", – рассказал отец мальчика Эдуардо.

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Автор: Виолетта Орлова