Ущерб экосистеме нанесен почти на 7,5 млн гривен. Полиция ищет поджигателей.

В Одесской области из-за масштабного пожара в заповеднике сотни птиц и животных остались без дома и корма. Как сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, происшествие произошло 10 июля.

"Примерно в 13 часов на территории, смежной с Нижнеднестровским национальным природным парком, возле села Надлиманское Маяковской громады, Одесского района зафиксировано чрезвычайное происшествие - возгорание сухой растительности. Из-за умеренного северо-восточного ветра огонь перекинулся на территорию парка в районе экосистемы "Шепот заводей"", - рассказали экологи.

Говорится, что примерно в 22:00 пожар под контролем администрации парка, органов ГСЧС Украины и национальной полиции был локализован. По информации администрации парка площадь выгоревшего участка составляет около 400 гектаров. По предварительным данным ущерб нанесенный природным комплексам и объектам парка составляет почти 7,5 млн гривен.

Сейчас обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.

По данным пресс-службы регионального подразделения ГСЧС, в результате пожара природных экосистем в Одесской области сотни аистов, фазанов и косули остались без своих домов. Спасатели призывают население прекратить жечь сухую траву, быть очень осторожными при применении огня, курении и тому подобное.

"Вы уничтожаете все живое! От ваших безответственных действий наносится непоправимый вред украинской земле!" - отмечают в ГСЧС.

Спасатели и экологи обнародовали видео, на котором зафиксировано как множество животных и птиц тщетно пытаются на выжженной до тла территории найти корм, свои гнезда и др.

Что говорят в администрации парка?

Администрация парка сообщила, что пожар тушили в течение 9 часов. Возгорание произошло возле очистных сооружений Теплодарводоканала.

"Специалисты парка обследовали территории, которые пострадали от огня и человеческой глупости. Выяснилось, что выгорели участки площадью 400 га, более 20 деревьев и кустов сгорели полностью, более 400 повреждены частично", - рассказали в парке.

Говорится, что погибших животных не обнаружили, но природе нанесен большой ущерб.

"Конечно, птицы, млекопитающие убегают от пожара, а вот насекомые, моллюски и другие беспозвоночные не могут быстро покинуть опасную зону. Поскольку выгорел растительный покров, мелкие млекопитающие будут вынуждены уйти с территории, потому что нет пищи, потому что уничтожена среда обитания", - отмечают в администрации.

Также добавляется, что уничтожена беседка, туалет, поврежден информационный стенд на экотропе "Шепот заводей" и тому подобное.

Другие новости о "жителях" заповедника

Как сообщал УНИАН, розовые фламинго, которых также называют фениксами, из-за обстрелов российской армии покидают Национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области и летят ближе к Одессе. По данным сотрудника нацпарка, доктора биологических наук Ивана Русева, птицы ищут себе комфортные участки, где есть достаточно пищи. В последние недели над акваторией "Тузловских лиманов" было очень громко и страшно для них. Влияние войны было очень негативным для их воспроизводства в этом году.

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