Сегодня розовых фламинго видели над Днестром.

Розовые фламинго, которых также называют фениксами, из-за обстрелов российской армии покидают Национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области и летят ближе к Одессе, сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев.

"Они (фламинго - УНИАН) конечно улетели из Национального природного парка "Тузловские лиманы" и ищут себе комфортные участки возле Одессы, где есть достаточно пищи. В последние недели над акваторией наших "Тузловских лиманов" было очень громко и страшно для них. Влияние войны было очень негативным для их воспроизводства в этом году", - рассказал ученый.

В частности, по его словам, сегодня, 12 июля, на рассвете он был на берегу реки Днестр, где услышал голоса фламинго. Впоследствии этих птиц увидели над Днестром - рядом с участком Украинского общества охраны птиц, который расположен между населенными пунктами Маяки и Беляевка.

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"125 птиц летят в сторону Одессы. Пока искали фотоаппарат фламинго уже спрятались за лесом над Днестром в Нижнеднестровский национальный природный парк... Их рассветный перелет сейчас может быть в Куяльницкий национальный природный парк или в региональный ландшафтный парк "Тилигульский", к соленым лиманам с пищей для них. Это возможность для тех бердвотчеров, кто мечтает о таких птицах и хочет их увидеть", - добавил Русев.

Розовые фламинго в Украине - что нужно знать

Напомним, в 2017 году фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на острове Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3-х птенцов - пока судьба их неизвестна. Впервые птицы-"разведчики" большой стаей появились в Одесской области в 2021-м. В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере ТУЗ погибло немалое количество птенцов и взрослых птиц, ученые прогнозировали, что фениксы скоро обязательно загнездятся на "Тузловских лиманах", и это таки произошло во время войны - весной 2023 года.

Тогда ученые сообщали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области произошло уникальное событие: впервые загнездились фламинго, выведя потомство из 192 птенцов (18 из которых экологам удалось окольцевать).

В 2024 году птицы столкнулись с проблемой - в середине мая администрация заповедника сообщала, что фениксы путешествуют по лиманам в поисках безопасного места для гнездования. Впоследствии они начали гнездиться, всего на заповедных водоемах было примерно 1500 птиц.

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