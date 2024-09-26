Среди возможных вариантов были Николай, Петрик, Гетман, Пейджер, Пончик, Шницель, Сирко, Фродо, Зимко, Торпи, Арбузик и даже Пингвин.

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" недавно хвастались рождением первого в этом году тюленя. Теперь же ему выбрали имя.

Как сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook, команда 29-й украинской антарктической станции решила назвать первенца Ведделла в этом году в честь украинского морского дрона - SeaBaby, которое в переводе с английского означает "морской малыш".

Отчество детеныш получил от биолога Свитозара Давыденко, который первым его нашел. Таким образом малыша зовут SeaBaby Свитозарович.

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В общем ученые получили почти 400 предложений относительно возможного имени, среди которых Николай, Петрик, Гетман, Пейджер, Пончик, Шницель, Сирко, Фродо, Зимко, Торпи, Арбузик и даже Пингвин.

"Искренне благодарны всем, кто присоединился к выбору имени. Не унывайте, если не удалось выиграть в этот раз - мы еще непременно будем проводить конкурсы и розыгрыши подарков. Кстати, SeaBaby сегодня уже 10 дней. Он активно растет на мамином молоке и скоро может начать первые знакомства с океаном. Но самостоятельную жизнь и питание в воде эти тюлени начинают после окончания вскармливания - ориентировочно через 7 недель после рождения. Поэтому вскоре "морские малыши" будут не только в Черном море, но и в Южном океане", - отмечают полярники.

Сейчас недалеко от станции, кроме SeaBaby, родился еще один "ведделленок" и еще четыре самки сейчас беременны.

Интересные вещи от полярников

Как сообщал УНИАН, недавно в Антарктике, недалеко от украинской станции "Академик Вернадский", полярники зафиксировали большое количество морских котиков и морского слона.

Остров Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", более месяца почти полностью запакован льдом. По словам полярников, это очень важно - лед действует как "одеяло", отделяющее океан от атмосферы.

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