Красную дорожку на Берлинале-2019 сделали почти из двух тонн мусора

Таким образом немецкое правительство пытается привлечь внимание к загрязнению пластиком.

Красный ковер на 69-м Берлинском международном кинофестивале "Берлинале" в этом году будет сделан почти из двух тонн переработанного мусора, который выловили в море.

Об этом Deutsche Welle сообщило министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ.

Отмечается, что перед тремя площадками фестиваля будет развернуты 2430 квадратных метров ковровых покрытий. Для их производства использовали старые ковры и 1,6 тонны отходов, выловленных в море, в том числе рыболовных сетей.

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Эта акция должна привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана отходами из пластика.

По данным министерства, ежегодно в океан выбрасывается около восьми миллионов тонн пластиковых отходов. В 2050 году в океанах будет плавать больше пластика, чем рыбы, отмечают в ведомстве.

Напомним, 69-й "Берлинале" начнется 7 февраля в столице Германии.

Как сообщал УНИАН, украинско-польский исторический триллер «Гарет Джонс» вошел в основную конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля.