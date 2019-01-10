Украино-польский триллер "Гарет Джонс" вошел в программу Берлинале-2019

Выход фильма в широкий прокат запланирован на осень 2019-го года.

Украино-польский исторический триллер «Гарет Джонс» вошел в основную конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля.

Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.

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Триллер «Гарет Джонс» режиссера Агнешки Холланд – фильм совместного производства Польши (Film Produkcja), Украины (Kinorob) и Великобритании (Boy Jones Films) примет участие в основной конкурсной программе.

Напомним, 69-й Берлинский международный кинофестиваль в этом году пройдет с 7 по 17 февраля. Выход фильма в широкий прокат запланирован на осень 2019-го года.

По сюжету фильма, в 1933 году валлийский журналист Гарет Джонс знакомится в Москве с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на жестокость советского режима. Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: жесткую цензуру, массовые репрессии и Голодомор.