Бедных земноводных, выживших по пути, поедают птицы.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) течением принесло много краснокнижных тритонов, погибших из-за российского теракта на Каховской ГЭС.

Как сообщает доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, сюда тоже "докатилось" эхо каховской трагедии. В частности, работники заповедника зафиксировали первых живых и погибших животных, которые приплыли из Днепра - это тритоны из Красной книги, вид которых еще будет уточнен.

"У нас они не обитают, но обследование побережья Черного моря на некоторых участках, показало, что животных много и к сожалению в основном мертвых. Есть и лягушки разных видов. Те тритоны или лягушки, которые были еще живы, сразу становились пищей для птиц - мартынов, бакланов, цапель, наземных хищных млекопитающих", - рассказывает специалист.

Животных других видов, которых могло бы "принести" из-за искусственного наводнения, в заповеднике пока не обнаружено. Специалист добавляет, что морская акватория "Тузловских лиманов" сейчас очень опреснена днепровской водой.

В подтверждение своего заявления биолог обнародовал фото мертвых животных. Он отмечает, что в дальнейшем ученые также будут следить за событиями на побережье.

Подрыв Каховской ГЭС - последствия

Напомним, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, который совершила РФ, погибли и продолжают погибать тысячи животных и птиц, среди которых - краснокнижные. Из-за искусственного наводнения, которое произошло в результате подрыва дамбы, бурным потоком уничтожен целый биогеоценоз - уникальный ландшафтный комплекс со всеми живыми организмами.

По прогнозу Минэкологии, из-за подрыва Каховской ГЭС более 19 видов краснокнижных растений, десятки видов водно-болотных птиц, защищенных Бернской конвенцией, навсегда исчезнут из этих мест. Берега Каховского водохранилища десятилетиями будут не пригодны для существования всего живого.

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