Кенгуру отделался царапинами / скриншот из видео
В Австралии семья путешествовала по стране, не заметив кенгуру в автомобиле.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Водитель автомобиля сбил маленького кенгуру валлаби на дороге. Выйдя из автомобиля, маленького животного он не нашел – поэтому и решил, что тот сбежал.
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На следующий день, проехав около 300 километров, члены семьи услышали странный шум в автомобиле. Оказалось, что кенгуру застрял под решеткой радиатора, и все это время путешествовал вместе с ними.
Владельцы автомобиля вызвали ветеринара. Оказалось, что кенгуру отделался царапинами, и после тщательного обследования его выпустили в дикую природу.
В Австралии маленький кенгуру застрял за решеткой радиатора после ДТП и выжил
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