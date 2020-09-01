После тщательного обследования кенгуру выпустили в дикую природу.

В Австралии семья путешествовала по стране, не заметив кенгуру в автомобиле.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Водитель автомобиля сбил маленького кенгуру валлаби на дороге. Выйдя из автомобиля, маленького животного он не нашел – поэтому и решил, что тот сбежал.

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На следующий день, проехав около 300 километров, члены семьи услышали странный шум в автомобиле. Оказалось, что кенгуру застрял под решеткой радиатора, и все это время путешествовал вместе с ними.

Владельцы автомобиля вызвали ветеринара. Оказалось, что кенгуру отделался царапинами, и после тщательного обследования его выпустили в дикую природу.

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Автор: УНИАН