Отсюда после отдыха животные отправятся в Киев и на запад Украины.

Полтора десятка крупных животных удалось вывезти из харьковского экопарка в Днепр – последним в безопасное место отправили двухлетнего тигра.

Как говорится в сюжете ТНС, отсюда после передышки они отправятся в Киев и на запад Украины – для них в нескольких регионах страны уже нашли просторные вольеры. Животные напуганы постоянными обстрелами, поэтому днепровские специалисты пытаются помочь хищникам успокоиться.

Харьковский экопарк более месяца находится под постоянными обстрелами россиян. Враг в упор бьет по животным и сотрудникам, пытающимся кормить четвероногих.

Из-за обстрелов многие вольеры были повреждены, напуганные животные едва не разбежались по улицам. Владелец экопарка Александр Фельдман в отчаянии даже обнародовал обращение, что хищников придется усыпить. После этого со всей страны откликнулись люди, готовые спасти животных и заботиться о них.

"Он находится в 500-х метрах от русских войск и там происходят постоянные бесконечные обстрелы. Мы просто ждем, когда идут перерывы между артобстрелами, и животных вывозим. Животные страдают, именно для них артудары – это что-то страшное", – рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, ранее из харьковского экопарка эвакуировали кенгуру и тапиров.

Вас также могут заинтересовать новости: