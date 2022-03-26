Теперь они в безопасности.

Из харьковского экопарка "Фельдман" эвакуировали восьмерых кенгуру разных видов - взрослых и детенышей.

Об эвакуации сообщил в Facebook основатель экопарка Александр Фельдман.

"Этих кенгуру удалось вывезти позавчера, то есть сейчас они уже в безопасности. Это очень приятно, ведь их вольеры, к сожалению, неоднократно подвергались обстрелам. Верим, что теперь у них будет хорошо!" - написал Фельдман.

Сейчас животные находятся у волонтеров, их готовят к эвакуации в более безопасные города.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты снова обстреляли территорию зоопарка в Николаеве.

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