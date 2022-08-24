Каждый улей может производить от 80 до 100 кг меда за сезон.

После успешного сбора меда в штаб-квартире НАТО решили удвоить количество ульев.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

"С апреля 2020 года штаб-квартира НАТО стала домом для нескольких ульев – в рамках более широкой инициативы по "озеленению". Начали с двух ульев, благодаря успешному производству меда теперь их число удвоилось до четырех", - говорится в сообщении.

В НАТО объяснили, что установка ульев была частью проекта, направленного на то, чтобы сделать штаб-квартиру Альянса "более экологичной".

Там подчеркивают, что сохранение естественной среды обитания может сыграть важную роль в регулировании климата, помогая поглощать и накапливать углерод.

"В апреле 2022 года луг засеяли полевыми цветами, смесью местных растений и цветов, в том числе, маками и цветками кукурузы, для привлечения бабочек и птиц. Медоносные пчелы играют жизненно важную роль в экосистеме, опыляя цветущие растения, деревья и сельскохозяйственные культуры. Каждый улей покрывает радиус в три километра, пчелы активно способствуют сохранению биоразнообразия вокруг штаб-квартиры НАТО", – отметили в Альянсе.

Мед, который производят пчелы, в НАТО решили преимущественно оставлять пчелам для подпитки и поддержания их во время зимней спячки. Каждый улей может производить от 80 до 100 кг меда за сезон.

"Пчеловод НАТО собирает в среднем 25 кг меда в год. Большая часть произведенного меда была продана на благотворительном базаре НАТО", – рассказали в организации.

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