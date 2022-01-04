В Чили полицейские попали в больницу после нападения пчел, которых вынесли на акцию протеста пасечники.
Об этом пишет SBS News.
Пчеловоды установили перед президентским дворцом в Сантьяго около 60 ульев, в которых было примерно 10 тысяч пчел.
В Чили с 2010 года продолжается засуха, от которой страдает производство меда.
Читайте такжеВ Одесской области в степь доставили стадо куланов (фото)Протестующие требовали, чтобы правительство повысило цены на мед или предоставило субсидии его производителям.
Полицейские пытались арестовать пчеловодов и забрать ульи, когда на них напали пчелы.
Семерых правоохранителей с укусами госпитализировали в больницу. Четырех митингующих задержали после протестов.
Seven police officers have been taken to hospital in Chile after being stung during a protest by beekeepers concerned by a long-term drought. pic.twitter.com/cuoKyJOWAJ— SBS News (@SBSNews) January 4, 2022
Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике рой пчел убил пингвинов, находящихся под угрозой исчезновения.