Возле одного из ресторанов в центре Днепра выловили 18 змей (фото)

Пресмыкающихся обнаружил персонал заведения питания, спасатели выловили змей и вывезли за пределы города.

В Днепре на территории ресторана обнаружили 18 змей. Пресмыкающихся выловили спасатели.

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Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, 12 апреля в 09:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на открытой территории вблизи ресторана, находящего по улице Сичеславская Набережная Центрального района Днепра, персонал заведения обнаружил змей.

По указанному адресу направлено подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту вызова личным составом проведено тщательное обследование прилегающей территории ресторана.

С помощью специального инструмента для отлова змей, специалисты ГСЧС выловили 18 пресмыкающихся. Вероятно, ядовитых.

Змеи вывезены за пределы города. С гражданами проведена разъяснительная работа, относительно предостережений и мер безопасности в случае выявления пресмыкающихся.

К работам на месте происшествия привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в прошлом году жителей Киева напугали большие змеи на пляже.