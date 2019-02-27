Леонардо Ди Каприо призвал освободить косаток и белух, которых держат в плену в России

Из бухты уже пропали три белухи и косатка; возможно, они погибли.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо назвал содержание косаток и белух в бухте под российской Находкой бесчеловечным захватом.

Он разместил на своих страницах в Facebook и Twitter ссылку на петицию с призывом освободить животных, передает Медуза.

"Присоединяйтесь к моему протесту против бесчеловечного удержания косаток и белух в России", - написал актер.

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На момент публикации этой новости петицию подписали более 887 тысячи человек.

Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных «китовой тюрьмой». Из бухты уже пропали три белухи и косатка; возможно, они погибли.

Как передает dw.com, 31 января Международный проект по морским млекопитающим (IMMP) потребовал от российских властей вернуть животных, находящихся в плену в Приморье, в их естественную среду обитания. Организация выразила готовность помочь российским властям и научному сообществу страны в этой операции.

По словам представителей IMMP, нынешние условия содержания представляют угрозу для китообразных. В числе подписавших письмо - исследователь Жан-Мишель Кусто, сын известного французского океанографа Жака-Ива Кусто.

Напомним,Леонардо Ди Каприоосновал фонд, который занимается защитой животных.