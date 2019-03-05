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На Львовщине почти для сотни семей аистов обустроят новые гнезда (фото)

20:23, 05 марта 2019
Спасение видов
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Энергетики устанавливают гнезда для аистов \ Пресс-служба Чао “Львовоблэнерго”

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Они отмечают, что пернатые любят гнездиться на электроопорах, что подвергает их опасности гибели от тока. Кроме того, такое соседство приводит к коротким замыканиям и перебоям в электроснабжении.

В этом году работники «Львовоблэнерго» установят 83 платформы под аистовые гнезда в Буском, Золочевском, Радеховском, Яворовском, Городокском, Пустомытовском, Жовковском, Николаевском, Жидачевском, Каменка-Бугском, Бродовском, Перемышлянском, Стрыйском, Турковском, Сколевском и других районах.

Гнезда для птиц устанавливают в нескольких районах области \ Пресс-служба Чао “Львовоблэнерго”

Энергетики устанавливают новые помещения для аистов с осени и до конца марта (до прилета птиц). Сначала снимают гнездо, которое имеется на воздушной линии, монтируют платформу с помощью специального крепления, тогда на нее кладут хворост из гнезда, чтобы аист имел основу для строительства.

За 14 лет обустроили почти 1500 гнезд для аистов \ Пресс-служба Чао “Львовоблэнерго”

Справка. За 14 лет работники «Львовоблэнерго» обустроили почти 1500 безопасных домов для аистов на опорах линий электропередачи.

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Теги: #Львивщина#аист