На Львовщине почти для сотни семей аистов обустроят новые гнезда (фото)

Энергетики устанавливают новые помещения для аистов с осени до конца марта (до прилета птиц).

Львовские энергетики готовятся к прилету аистов – устанавливают для них безопасные дома на опорах линий электропередачи.

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Они отмечают, что пернатые любят гнездиться на электроопорах, что подвергает их опасности гибели от тока. Кроме того, такое соседство приводит к коротким замыканиям и перебоям в электроснабжении.

В этом году работники «Львовоблэнерго» установят 83 платформы под аистовые гнезда в Буском, Золочевском, Радеховском, Яворовском, Городокском, Пустомытовском, Жовковском, Николаевском, Жидачевском, Каменка-Бугском, Бродовском, Перемышлянском, Стрыйском, Турковском, Сколевском и других районах.

Энергетики устанавливают новые помещения для аистов с осени и до конца марта (до прилета птиц). Сначала снимают гнездо, которое имеется на воздушной линии, монтируют платформу с помощью специального крепления, тогда на нее кладут хворост из гнезда, чтобы аист имел основу для строительства.

Справка. За 14 лет работники «Львовоблэнерго» обустроили почти 1500 безопасных домов для аистов на опорах линий электропередачи.