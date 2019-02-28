Хорватские супруги нашли на дороге крохотного медвежонка (видео)

Когда косолапый вырастет, его отпустят в лес.

Спасение медвежонка. Хорватские супруги нашли на дороге крошечного косолапого.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Малыша заметили на обочине, люди остановили машину и вышли, чтобы подобрать его. Говорят, что сначала думали, что это игрушка - мишка был настолько крошечным.

Спасатели обратились в общество охотников, но те найти маму малыша не смогли.

Поэтому заниматься мишкой взялся зоопарк Загреба. Там говорят: малыш здоров и ему где-то полтора месяца.

Когда косолапый вырастет, его отпустят в лес.