Хорватские супруги нашли на дороге крохотного медвежонка (видео)
13:02, 28 февраля 2019Спасение видов
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Когда косолапый вырастет, его отпустят в лес.
Хорватские супруги нашли на дороге крохотный медвежонок
Спасение медвежонка. Хорватские супруги нашли на дороге крошечного косолапого.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Малыша заметили на обочине, люди остановили машину и вышли, чтобы подобрать его. Говорят, что сначала думали, что это игрушка - мишка был настолько крошечным.
Спасатели обратились в общество охотников, но те найти маму малыша не смогли.
Поэтому заниматься мишкой взялся зоопарк Загреба. Там говорят: малыш здоров и ему где-то полтора месяца.
Когда косолапый вырастет, его отпустят в лес.
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