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Хорватские супруги нашли на дороге крохотного медвежонка (видео)

13:02, 28 февраля 2019
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Малыша заметили на обочине, люди остановили машину и вышли, чтобы подобрать его. Говорят, что сначала думали, что это игрушка - мишка был настолько крошечным.

Спасатели обратились в общество охотников, но те найти маму малыша не смогли.

Поэтому заниматься мишкой взялся зоопарк Загреба. Там говорят: малыш здоров и ему где-то полтора месяца.

Когда косолапый вырастет, его отпустят в лес.

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Теги: #медвежонок#Хорватия