В Великобритании появились на свет две редкие мадагаскарские черепашки
17:31, 26 февраля 2019Спасение видов
51 0
Родителям появившихся на свет детенышей 50 и 75 лет.
Животные находится под угрозой вымирания / фото Chester Zoo
Две особи вымирающей мадагаскарской черепахи вылупились 26 февраля в Честерском зоопарке Великобритании.
Читайте такжеУченые нашли черепаху, которую считали вымершей еще столетие назад (видео)
Животные находится под угрозой вымирания. Родителям появившихся на свет детенышей 50 и 75 лет. Они являются первыми особями данного вида, выращенными в неволе, сообщает Sky News.
Мадагаскарские черепахи способны жить до 100 лет. Они вырастают до 1 м в длину. В зоопарке черепахам создана специальная среда содержания, близкая к тропической. За последние 30 лет численность этого вида катастрофически сократилась.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter