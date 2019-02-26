В Великобритании появились на свет две редкие мадагаскарские черепашки

Родителям появившихся на свет детенышей 50 и 75 лет.

Две особи вымирающей мадагаскарской черепахи вылупились 26 февраля в Честерском зоопарке Великобритании.

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Животные находится под угрозой вымирания. Родителям появившихся на свет детенышей 50 и 75 лет. Они являются первыми особями данного вида, выращенными в неволе, сообщает Sky News.

Мадагаскарские черепахи способны жить до 100 лет. Они вырастают до 1 м в длину. В зоопарке черепахам создана специальная среда содержания, близкая к тропической. За последние 30 лет численность этого вида катастрофически сократилась.