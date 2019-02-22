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В шанхайском зоопарке публике показали полуторамесячного гиппопотамчика (видео)

12:04, 22 февраля 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В шанхайском зоопарке показали полуторамесячного малыша. Малышня не отходит от мамы. Вместе они играют и купаются в бассейне.

Поскольку кроха-гиппопотам еще не до конца окреп, за ним тщательно ухаживает не только мама, но и работники зверинца.

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Теги: #зоопарк