В шанхайском зоопарке публике показали полуторамесячного гиппопотамчика (видео)
12:04, 22 февраля 2019Спасение видов
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Малышня не отходит от мамы.
В шанхайском зоопарке устроили первые смотрины для новорожденного гиппопотама.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В шанхайском зоопарке показали полуторамесячного малыша. Малышня не отходит от мамы. Вместе они играют и купаются в бассейне.
Поскольку кроха-гиппопотам еще не до конца окреп, за ним тщательно ухаживает не только мама, но и работники зверинца.
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