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На Запорожье спасают львов и медведей, которых владелец довел почти до смерти (видео)

18:28, 23 января 2019
Спасение видов
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В центр привезли крайне истощенных львов и медведей \ УНИАН

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Несколько дней назад его вместе с другими животными забрали из частного зверинца на Донетчине, где хищников содержали в ужасных условиях. Причина смерти льва – неотвратимое истощение организма.

Зоозащитники борются за жизнь еще девяти львов и медведей. У них нервные движения и печаль в глазах - даже на третьи сутки Рич никак не может наесться. У него истощение, все тело в язвах.

Врачи-ветеринары говорят, что никогда не видели таких истощенных животных. Прогнозируют, что на их реабилитацию понадобится как минимум полгода.

Кушать животным дают каждые 40 минут, маленькими порциями. Но в центре говорят, что с физической реабилитацией все понятно, а вот гораздо сложнее с психологической.

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Теги: #животные#реабилитация