На Запорожье спасают львов и медведей, которых владелец довел почти до смерти (видео)

Кушать животным дают каждые 40 минут, маленькими порциями. Но в центре говорят, что с физической реабилитацией все понятно, а вот гораздо сложнее с психологической.

В Запорожье умер лев Гера, которого отчаянно пытались спасти волонтеры.

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Несколько дней назад его вместе с другими животными забрали из частного зверинца на Донетчине, где хищников содержали в ужасных условиях. Причина смерти льва – неотвратимое истощение организма.

Зоозащитники борются за жизнь еще девяти львов и медведей. У них нервные движения и печаль в глазах - даже на третьи сутки Рич никак не может наесться. У него истощение, все тело в язвах.

Врачи-ветеринары говорят, что никогда не видели таких истощенных животных. Прогнозируют, что на их реабилитацию понадобится как минимум полгода.

Кушать животным дают каждые 40 минут, маленькими порциями. Но в центре говорят, что с физической реабилитацией все понятно, а вот гораздо сложнее с психологической.