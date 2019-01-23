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В сети показали первые неуверенные шаги детеныша полярного медведя в берлинском зоопарке (видео)

14:07, 23 января 2019
Спасение видов
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В первые дни после рождения малыш был очень слабым / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, на нем малыш впервые встает на лапы. Далее делает несколько неуверенных шагов и падает на свою маму.

Детеныш полярного ведмедя родился в начале декабря прошлого года. В первые дни после рождения было очень слабым. Поэтому работники зоопарка держат малыша с мамой в изоляторе, чтобы те не подхватили инфекции. В открытый вольер его должны выпустить весной.

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Теги: #зоопарк#медведь