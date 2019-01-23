В сети показали первые неуверенные шаги детеныша полярного медведя в берлинском зоопарке (видео)
14:07, 23 января 2019Спасение видов
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Детеныш полярного медведя родился в начале декабря прошлого года.
В первые дни после рождения малыш был очень слабым / скриншот видео ТСН
Работники берлинского зоопарка показали видео первых шагов детеныша полярного медведя.
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Как говорится в сюжете ТСН, на нем малыш впервые встает на лапы. Далее делает несколько неуверенных шагов и падает на свою маму.
Детеныш полярного ведмедя родился в начале декабря прошлого года. В первые дни после рождения было очень слабым. Поэтому работники зоопарка держат малыша с мамой в изоляторе, чтобы те не подхватили инфекции. В открытый вольер его должны выпустить весной.
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