В сети показали первые неуверенные шаги детеныша полярного медведя в берлинском зоопарке (видео)

Детеныш полярного медведя родился в начале декабря прошлого года.

Работники берлинского зоопарка показали видео первых шагов детеныша полярного медведя.

Читайте такжеВ берлинском зоопарке на свет появился полярный медвежонок (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, на нем малыш впервые встает на лапы. Далее делает несколько неуверенных шагов и падает на свою маму.

Детеныш полярного ведмедя родился в начале декабря прошлого года. В первые дни после рождения было очень слабым. Поэтому работники зоопарка держат малыша с мамой в изоляторе, чтобы те не подхватили инфекции. В открытый вольер его должны выпустить весной.