На Хмельнитчине спасатели освободили семерых лебедей из нефтяной ловушки (фото)

Огнеборцы передали птиц в Каменец-Подольский эколого-натуралистический центр учащейся молодежи.

1 января в 00:01 в Службу спасения по номеру «101» от неравнодушных граждан поступила информация, что в городе Каменец-Подольский в сквере «Лебединое озеро» чувствуется запах нефтепродуктов и видно на поверхности воды маслянистую пленку. Таким образом верхний и нижний водоемы, расположенные по обе стороны моста, стали ловушкой для лебедей, которые там проживают.

Спасатели приехали на место, чтобы освободить птиц. Пожарные вытащили семь птиц из водоемов и смыли с них нефтепродукты, сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Заботясь о дальнейшей судьбе прекрасных созданий, спасатели доставили их в подразделение 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области для временного содержания. А утром огнеборцы передали птиц в Каменец-Подольский эколого-натуралистический центр учащейся молодежи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, турецкий правоохранитель нырнул в ледяную воду ради спасения щенка.