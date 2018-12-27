Турецкий полицейский нырнул в ледяную воду ради спасения щенка (видео)

Операцию по спасению четвероногого провели на востоке страны в провинции Ван.

Турецкий милиционер нырнул в ледяную воду, чтобы спасти щенка.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Турецкий страж порядка искупался в ледяной воде, чтобы спасти щенка. Операцию по спасению четвероногого провели на востоке страны в провинции Ван.

Люди заметили, как песик застрял на льду посреди озера и не мог выбраться оттуда самостоятельно.