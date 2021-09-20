Её ранили еще в начале сентября.

В Ивано-Франковской области браконьеры убили скопу - редкую птицу, которая занесена в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко на своей странице в Facebook.

"Снова в охотничьих угодьях убивают редких птиц. Скопа (ККУ) подбита браконьерами 5.09.2021 г. на рыборазводных прудах в окрестностях с. Междуречье, Долинский р-н, Ивано-Франковская обл. Кольцо металлическое - Музея зоологии Хельсинки (Финляндия) Г-74967. Цветное желтое - TAN", - написал Бучко.

От полученных ранений птица умерла.

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По данным Википедии, ее современная численность в Украине составляет не более двух пар.

Птица занесена в Красную книгу Украины, Конвенцию по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры, Боннскую и Бернскую конвенции.

Ранее сообщалось, что в Национальном природном парке в Одесской области злоумышленники перекрыли водный канал для незаконного вылова кефали.

Также в Одесской области экологи выпустили в дикую природу шесть краснокнижных филинов. Птиц вырастили в зоопарке.

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Автор: Людмила Жерновская