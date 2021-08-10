В Одесской области браконьеры сделали преграду для воды, чтобы кефаль не смогла уплыть в море, отметил эксперт.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится в Одесской области, злоумышленники перекрыли водный канал для незаконного вылова морской рыбы – кефали.

На днях был сильный шторм, и на песчаной пересыпи в парке Черное море сформировало водный канал, а злоумышленники его закрыли, написал известный эколог, сотрудник нацпарка Иван Русев в Facebook.

"На следующий день браконьеры оперативно противозаконно его закрыли сотнями мешков с песком и сформировали противозаконный бруствер (насыпь – Ред.) из песка, чтобы предотвратить дальнейший водообмен и главное, чтобы кефаль не смогла мигрировать из Тузловских лиманов национального парка в Черное море…", – отметил эксперт.

Русев добавил, что в то время, когда водный канал закрывали мешками с песком, инспекторы нацпарка работали в его другой части. Эколог подчеркнул, что, когда инспекторы выявили перекрытый канал, оперативно вызвали полицию.

По его словам, дорога (отпечатки протекторов трактора на песке) браконьеров вела к месту дислокации бывшего кооператива "Гранит".

"К так называемому Институту морской аквакультуры, который незаконно дерибанит рыбные ресурсы нацпарка", – утверждал эколог.

Эксперт предполагает, что к закрытию канали причастны жители села Базарьянка и поселка Тузла.

По его словам, осенью злоумышленники осуществляют масштабный вылов рыбных ресурсов, а это противозаконно. Эколог утверждает, что злоумышленников "прикрывают" правоохранители.

Что такое "Тузловские лиманы" – справка УНИАН

"Тузловскими лиманами" называют национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Нацпарк создан 1 января 2010 года, его площадь 27 865 га.

Общая площадь водных зеркал водоемов – 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, согласно Рамсарской конвенции имеет статус водно-болотных угодий международного значения, и там действует особый охранный режим.

Автор: Лариса Козовая