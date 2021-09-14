В Одесской области на свободе оказались краснокнижные филины.

В Одесской области экологи выпустили в дикую природу шесть краснокнижных филинов, которых вырастили в местном зоопарке.

О том, что птицы оказались на свободе, УНИАН сообщила менеджер по связям с общественностью природоохранной организации Rewilding Ukraine Екатерина Куракина.

По ее словам, в сентябре специалисты Дунайского биосферного заповедника (Одесская обл.), Rewilding Ukraine и Одесского зоопарка выпустили в украинской дельте Дуная шесть молодых филинов.

"Это третий этап программы реинтродукции удивительного вида птиц в дикую природу. На двух из шести филинов надели GPS-передатчики, которые помогают ученым их отслеживать", – отметила Куракина, добавив, что данный этап является крупнейшим за всю историю программы.

Как пояснил исполнительный директор Rewilding Ukraine Михаил Нестеренко, цель экологов – восстановить популяцию филинов в регионе. Предполагается, что до 2024 года в дикую природу выпустят 20 птиц.

"Как показывает наш предыдущий опыт, если птицы остаются жить на заповедной территории – в Украине, Румынии или Молдове – у них есть больше шансов выжить. Мы наблюдаем за передвижением птиц, надеемся, что у них все будет хорошо, и они смогут найти новый дом в дельте Дуная", – сказал Нестеренко.

По словам экологов, популяция филина исчезла в Придунавье и значительно уменьшилась на других территориях Украины из-за целенаправленного уничтожения диких птиц в 1960-е годы, столкновения с ЛЭП и других причин. Это привело к тому, что последний раз филина видели в дельте Дуная более 10 лет назад. Вследствие нарушения пищевых цепей и биологического баланса начали страдать другие виды животных.

Программа возвращения филина в дельту Дуная началась после исследования, проведенного с использованием рекомендаций Международного союза охраны природы. Как уточнили в Rewilding Ukraine, первый выпуск филинов был организован в Одесской области в 2019 году. Тогда в дикую природу вернулась только одна птица, родившаяся в Одесском зоопарке. Она успешно перезимовала в украинском Придунавье.

Читайте такжеВ Одесской области объявили "войну" браконьерам, охотящимся на краснокнижных крабов (видео)В следующем году в дельту Дуная отпустили уже трех таких птиц. По данным экологов, две из них поселились в румынском заповеднике. В этом году филинов выпустили значительно больше. Ученые надеются, что хотя бы некоторые из них останутся в Украине.

Как подчеркнул директор Дунайского биосферного заповедника Александр Волошкевич, филин – единственный представитель своего рода в фауне Украины.

"Птица уникальна и наблюдать за ней очень интересно. Они естественные враги крыс, расплодившихся в прибрежной части дельты, и настоящая "звезда" экологического туризма. Птица занесена в Красную книгу Украины, и мы хотим сделать ее полноценным жителем этих мест", – сказал Волошкевич.

Что известно о Филине (Bubo bubo) – справка УНИАН

Филин (Bubo bubo) – хищная птица из семейства совиных, один из наиболее крупных представителей отряда совообразных. Достигает 75 см в высоту с размахом крыльев до 180 см. Является оседлым видом.

Взрослая особь питается на территории 15-80 кв. км, защищая ее от других представителей вида. Рацион – мелкие млекопитающие и птицы, популяцию которых филин регулирует (санитарно-гигиеническая функция).

Автор: Лариса Козовая