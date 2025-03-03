По словам Андрющенко, такие действия неизбежно повлекут за собой гуманитарную катастрофу в Мариуполе.

В Донецкой области оккупационные власти планируют взорвать ряд дамб, чтобы временно обеспечить водоснабжение в захваченном Мариуполе. По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, это "решение" не решит проблему с водой в городе, но неизбежно приведет к радикальному изменению природного баланса, превратив территории в пустыню.

"Российские оккупанты продолжают экоцид на захваченных территориях, прибегая к варварским решениям для временного решения проблемы водоснабжения Мариуполя", - подчеркнул Андрющенко.

В частности, по его данным, планируется подрыв всех дамб вдоль реки Малый Кальчик (Новоалексеевский бассейн) с целью наполнения Старокрымского водохранилища, которое уже существенно обмелело. По словам Андрющенко, это решение является не только неэффективным, но и экологически губительным, поскольку приведет к радикальному изменению природного баланса, превратив прилегающие территории Малого Кальчика в пустыню. Как объясняет руководитель центра, эта река - не просто часть микроклимата, а единственный источник воды для питания растений в этом регионе.

Видео дня

"Другим аналогичным мероприятием оккупантов является осушение или перекачка воды из Павлопольского водохранилища, что будет иметь схожие последствия. Оба решения направлены на временное решение проблемы водоснабжения Мариуполя, однако их эффективность крайне ограничена: первое мероприятие обеспечит воду максимум на неделю, второе - до месяца", - пояснил Андрющенко.

По его словам, такие действия не только не устранят дефицит воды в городе, но и неизбежно повлекут гуманитарную катастрофу в Мариуполе и необратимые экологические изменения в регионе. Андрющенко подчеркнул:

"Учитывая масштаб и характер воздействия, эти планы можно классифицировать как продолжение политики экоцида".

Он обнародовал видео и фото, на которых, по его словам, последствия текущего состояния экоцида. В частности, обмелевшее Старокрымское водохранилище, где можно увидеть ржу, эрозию и обмеление.

Он объясняет, что сложно оценить по сегодняшним фото состояние водохранилища и степень обмеления. Поэтому специалисты центра сделали визуальное сравнение - весной 2021 года и зимой 2025 года, чтобы показать масштабы катастрофы.

Экологическая ситуация в Донецкой области

Как писал УНИАН, в конце 2024 года специалисты сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением из-за обмеления Старокрымского водохранилища. Говорилось, что уровень воды в водохранилище стремительно снижается. Обмеление водохранилища постепенно продолжается с 2023 года, однако с августа 2024-го набрало критическую скорость. Проблема в том, что Старокрымское водохранилище является резервным и не предусмотрено для устойчивого водоснабжения Мариуполя, но с началом оккупации стало основным.

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