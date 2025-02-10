Россияне планируют сравнять с землей территорию в 7 километров в периметре.

В оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики сносят исторические здания и на их местах планируют построить многоэтажки.

Как объяснил в эфире "Эспрессо" руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, в этом заключаются планы оккупационных властей.

"Согласно планам, которые обнародовали оккупанты, вся историческая часть Мариуполя де-факто будет снесена. Речь идет об исторической части, которая ведет свою историю и сохранилась за две предыдущие войны - Первую мировую и Вторую мировую войны", - подчеркнул он.

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По словам Андрющенко, речь идет, преимущественно, за одноэтажную застройку, которая берет начало с 18-19 веков. В 2022 году российские захватчики повредили эти здания во время оккупации Мариуполя.

"Фактически достаточно сильно повреждены во время боевых действий... И оккупанты ее всю сносят, со всеми артефактами, которые там до того сохранялись просто естественным образом. И на их местах будут строить фактически многоэтажки. Для понимания, перестроена будет территория где-то 5-7 километров по периметру...", - подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что речь идет за настоящую историю Мариуполя, которую потом никак уже не восстановить.

Мариуполь во время оккупации

Напомним, ранее о жизни в Мариуполе рассказывала редактор сайта 0629 Анна Мурлыкина. По ее словам, в городе, который сейчас находится под контролем РФ, оккупационные власти сравняли с землей много жилых домов, исторический центр разбит вдребезги.

Демонтировано большинство разрушенных зданий - около 30% многоэтажек сравняли с землей, расчистив территории, что полностью изменило облик города.

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