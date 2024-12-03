Катастрофическая ситуация сложилась из-за резкого обмеления Старокрымского водохранилища, которое при оккупации стало основным источником пресной воды для города.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением из-за обмеления Старокрымского водохранилища. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что уровень питьевой воды в водохранилище стремительно снижается.

"Обмеление водохранилища постепенно продолжается с 2023 года, однако с августа 2024-го набирает критическую скорость", - подчеркнул Андрющенко.

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По его словам, проблема в том, что Старокрымское водохранилище является резервным и не предусмотрено для устойчивого водоснабжения Мариуполя, но с началом оккупации стало основным.

"Из-за отсутствия воды из основного канала Северский Донец, увеличения нагрузки на инфраструктуру из-за массовой миграции россиян, усиленной жопорукостью оккупационной власти, уже весной Мариуполь начнет испытывать тотальную проблему с водоснабжением", - прогнозирует Андрющенко.

Он добавил, что пока неизвестно, насколько снизился реальный уровень, но, по наблюдению местных жителей, это минимум на 4-5 метров только за осень.

"При этом оккупационная власть молчит, якобы проблемы не существует", - заявил советник мэра.

По информации Андрющенко, такая же ситуация сложилась в оккупированном Бердянске Запорожской области - уровень Бердянского водохранилища аналогичным образом продолжает снижаться.

Советник обнародовал спутниковые данные и свежие фото, демонстрирующие обмеление водохранилища и русла реки Берда.

"Уровень воды начал стремительно падать с сентября. По сообщениям оккупационной администрации Бердянска, по состоянию на 30 октября глубина водохранилища составляла примерно 18,2 метра. Насколько уменьшился объем воды с того времени, пока неизвестно, но судя по естественным следам осадка на скалах, уровень снизился еще минимум на 1-1,5 метра", - констатирует Андрющенко.

Ситуация с пресной водой в Мариуполе

Еще весной 2023 года президент военно-гражданского союза "Боевое братство Украины" Павел Жебривский заявлял, что Мариуполь летом может остаться без пресной воды.

По его словам, водоснабжение Донецкой области обеспечивается из нескольких источников, прежде всего, из Северского Донца. Первый подъем расположен в Николаевке под Славянском, затем идет на Покровск, Константиновку, заходит через Часов Яр в Бахмут, затем - на Горловку, питает часть Донецка, после этого идет на Волноваху и Мариуполь. Как пояснил Жебривский, это ключевое снабжение воды.

Он отмечал, что поставки воды на Мариуполь являются проблематичными из-за уничтожения коммунальной инфраструктуры и слабого ее прохождения по каналу Северский Донец. Жебривский предупредил, что с каждым месяцем проблема будет катастрофически расти, и украинцев, которые остаются в оккупации, ждут достаточно тяжелые времена. Оккупанты берут воду из двух небольших водохранилищ, но они не безмерны.

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