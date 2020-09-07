По состоянию на сегодняшнее утро открытого огня там не наблюдается.

В двух районах Луганской области продолжают тушить очаги тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожары трех очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка) локализованы. По состоянию на сегодняшнее утро открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

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Кроме того, вчера вечером локализован еще один очаг возгорания сухой травы, валежника и лесных насаждений между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Старый Айдар Станично-Луганского района, возникшего 4 сентября.

«Угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. По состоянию на 7 часов 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки», - говорится в сообщении.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.

Пожары в Луганской области: что известно

2 сентября в Луганской области было зафиксировано 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1,2 тысячи гектаров.

3 сентября во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил подверглись термических ожогов. Им оказана первая медицинская помощь и доставили в военных медицинских учреждений . Состояние здоровья обоих военных - удовлетворительное.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров на Луганщине мог быть умышленный поджог со стороны противника.

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Автор: Тамара Отовская