Грязь движется в сторону Одессы и может добраться до берегов других стран.

В Черном море, в Одесской области, сегодня, 8 июня, наблюдается большое количество мусора, которое, вероятно, является следствием подрыва Каховской дамбы.

Как сообщили местные жители, они видели в районе города Южный обломки деревьев, "острова плавающего тростника" и бытовой мусор.

По словам эколога Владислава Балинского, очевидно, это – последствия теракта на Каховской ГЭС. По его мнению, также это является своеобразным индикатором распространения химического и бактериального загрязнения – потоки идут из зоны затопления.

Видео дня

"Эта грязь движется в сторону Одессы, после чего дойдет до Румынии, Болгарии и Турции", - отмечает эколог.

Также в соцсетях появились видеозаписи грязи, среди которой - обломки мебели.

В то же время Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа уверяет, что проводит постоянные лабораторные исследования состояния воды.

"6 и 7 июня отобраны пробы воды в акватории Днепро-Бугского лимана на границе села Куцуруб и города Очаков и в акватории Бугского лимана в микрорайоне Намыв в Николаеве. На время отбора проб отсутствуют отклонения от установленных предельно-допустимых норм", - заявили в инспекции.

Последствия уничтожения Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, из-за подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало очень много машинного масла. Кроме того, вода смыла мины, которые установили оккупанты.

Сегодня в мэрии Одессы сообщили, что в связи с подрывом и разрушением дамбы Каховской ГЭС, которое произошло из-за действий РФ 6 июня, происходит утечка воды из Каховского водохранилища. Вследствие этого существует возможность попадание загрязняющих веществ в Черное море и засорение акватории. На одесских пляжах стало еще опаснее.

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