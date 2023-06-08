Также продолжается разрушение Земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр, водосливная плотина продолжает разрушаться.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укргидроэнерго". В компании отметили, что снижение уровня воды в Каховском водохранилище продолжается.

"За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр", - говорится в сообщении.

Так, уровень водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м.

"В настоящее время продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом", - сообщили в "Укргидроэнерго".

Отмечается, что "Укргидроэнерго" совместно с "Укрэнерго" для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции.

В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада.

"Укргидроэнерго" совместно с проектным институтом "Укргидропроект" прорабатывается проект возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки до подрыва. Готовится перечень первоочередных задач и работ", - говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего сами же понесли потери. Так, по данным Института изучения войны (ISW), в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС было разрушены многие укрепления первой линии обороны врага на левом берегу Днепра.

В результате теракта пострадали десятки населенных пунктов, в том числе и Херсон. В городе Голая Пристань оккупанты выгоняют жителей двухэтажных домов и заселяются сами. Ситуация в населенном пункте Казачьи Лагери еще хуже. Люди оказались в ловушке, потому что захватчики заблокировали все маршруты эвакуации.

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