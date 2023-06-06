При этом отмечается, что детонирование возможно минами обеих сторон.

Украинские военные подтвердили, что теракт на Каховской ГЭС, который устроили россияне, провоцирует повышение минной опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Одессе заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Минная опасность будет крайне высокой, поэтому зона побережья, в том числе правого, закрыты для посещения. Подъем воды провоцирует прибытие мин с левого берега. Но, кроме того, не для кого не секрет, что предотвращая высадку диверсионных групп, с нашей стороны тоже происходило минирование. Да, такой подъем воды может спровоцировать повышение минной опасности даже собственными минами", - рассказала Гуменюк.

Напомним, сегодня после подрыва захватчиками Каховской ГЭС поток воды из прорванной дамбы одноименного водохранилища начал нести российские противотанковые мины, которые противник ранее установил на Левобережье. Уже имеют место случаи взрыва "плавучих" боеприпасов.

Подрыв Каховской дамбы - актуальные новости

В Главном управлении разведки Украины заявили, что имеют доказательства, что оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. В то же время в "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская дамба не подлежит восстановлению.

В НАЭК "Энергоатом" отметили, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции, однако ситуация контролируется.

МАГАТЭ заявило, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет прямого риска для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

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