Иногда эти птицы питаются на плаву, делая погружение передней частью туловища, реже можно видеть птиц, которые питаются на берегу.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) набираются сил краснокнижные чеботари - эти удивительные птицы похожи на крылатых зебр. Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, кулики сапожники, прилетели из далекой Африки в заповедник в этом году довольно рано.

"Сейчас, перед осенним сезоном, в нашем нацпарке эти удивительные птицы, которые похожи на крылатых зебр, еще остались отдыхать и набраться сил. Они до сих пор держатся на некоторых лиманах - Шаганы, Малошаганский, Малый Сасык, Бурнас, Алибей. Их сейчас более 1000... В поисках пищи чаще всего бродят по мелководью, помахивая из стороны в сторону клювом и пробуя поверхность воды или опуская клюв в отложения ила", - рассказал ученый.

Он добавляет, что иногда эти птицы питаются на плаву, делая погружение передней частью туловища, реже можно видеть птиц, которые питаются на берегу. "Лакомства" они находят на ощупь, а их питании значительное место занимают солоноводные рачки артемия (Artemia). Кроме того, чеботари едят двукрылых личинок и других насекомых (живут в соленых водоемах), взрослых водяных насекомых, моллюсков, червей, мотыля.

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Чеботарь находится под охраной Красной книги Украины (статус - редкий), Боннской конвенции, Директивы ЕС о защите диких птиц и Соглашения AEWA.

По словам Русева, угрожающими факторами для чеботаря является потеря гнездовых биотопов, в частности в результате застройки прибрежных территорий с туристической и коммерческой целью, загрязнение побережий, фактор беспокойства со стороны человека, уничтожение кладок бродячими собаками. Также очень мощная угроза для них - из-за войны. В частности, птицы очень пострадали в начале полномасштабного вторжения РФ.

"В их жилища рашисты стреляли сотнями ракет из Черного моря, когда птицы прилетали к нам из Африки и занимали свои обычные места гнездования. Они погибали в тех местах, где обычно формировали колонии и выводили птенцов... Сейчас, на этих участках грустно и только много, много воронок от рашистских ракет и мин, и тысячи обломков в иле, которые убивали все живое вокруг", - рассказал ученый.

Как констатирует ученый, против все птицам очень нравится в нацпарке, но вскоре они должны улететь на Юг, чтобы вернуться весной в Украину.

Птицы в нацпарке "Тузловские лиманы"

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели уникальные птицы, которых ученые называют "боевыми куликами", - рябчики, преодолевшие тысячи километров и пользующиеся территорией заповедника, как транзитным вокзалом. Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, рябчики (другое название - турухтан) - пролетный вид и достаточно многочисленный. Во время миграций на территории парка иногда можно встретить десятки тысяч особей. Но, они размножаются только в Тундре коротким северным летом, поэтому оставляют гнездование и улетают из Тундры на юг в Украину уже в июне.

Ученый рассказал, что первые птицы из Тундры появились в Одесской области в начале июля.

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